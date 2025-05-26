Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 15:30

Город

"Улицы московские": проспект Мира

"Улицы московские": проспект Мира

Читальный зал Главархива Москвы стал доступен в онлайн-формате

В Москве начали развивать малоинвазивную хирургию

"Моя Москва": Михаил Мамаев. Часть 1

Озеленение вокруг станций метро Троицкой линии выполнят в рамках программы благоустройства

Москвичей предупредили об экстремальной жаре 26 мая

Собянин: экспорт московской химической промышленности вырос почти на 30%

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 26 мая

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 40% 26 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 мая

Проспект Мира называли улицей-витриной СССР. Полюбоваться проспектом приглашали зарубежные делегации, здесь же строили гостиницы, а также открывали значимые памятники.

Благодаря какому событию проспект Мира получил свое название? Где вырос актер и музыкант Владимир Высоцкий? На какой дворовой площадке играл в хоккей Валерий Харламов? Где на проспекте Мира можно было купить черную икру по цене кильки в томате?

Об этом – в программе "Улицы московские".

Читайте также
Программа: Улицы московские
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика