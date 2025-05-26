"Улицы московские": проспект Мира

Проспект Мира называли улицей-витриной СССР. Полюбоваться проспектом приглашали зарубежные делегации, здесь же строили гостиницы, а также открывали значимые памятники.

Благодаря какому событию проспект Мира получил свое название? Где вырос актер и музыкант Владимир Высоцкий? На какой дворовой площадке играл в хоккей Валерий Харламов? Где на проспекте Мира можно было купить черную икру по цене кильки в томате?

Об этом – в программе "Улицы московские".