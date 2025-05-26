"Мой район. Новости": благоустройство началось на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте началось благоустройство. Оно также затронет Марксистскую улицу. Территорию разделили на восемь частей, где будут проходить работы. Основная задача – улучшить пешеходную и транспортную доступность вдоль проспекта.

Специалисты уберут ЛЭП под землю, отремонтируют и расширят тротуары, изменят систему освещения, установят новые павильоны и информационные табло на остановках общественного транспорта и выполнят озеленение. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".