Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 00:15

Город

"Мой район. Новости": благоустройство началось на Волгоградском проспекте

"Мой район. Новости": благоустройство началось на Волгоградском проспекте

Москва 24 наградила победителей недели в рубрике "Что вообще происходит"

"Мой район. Новости": электродепо "Южное" запустили в Братееве

"Мой район. Новости": трамваи вернутся на Рижскую площадь спустя 30 лет

Экологический маршрут "Заповедный лес" заработал в "Лосином острове"

Каскадеры съехались на фестиваль трюкового искусства в кинопарке "Москино"

Международный фестиваль трюкового искусства стартовал в кинопарке "Москино"

Москвичи сообщили о питбайкерах, которые шумят по ночам в ТиНАО

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Собянин: дети из новых регионов РФ впервые поучаствовали в столичном спортивном фестивале

На Волгоградском проспекте началось благоустройство. Оно также затронет Марксистскую улицу. Территорию разделили на восемь частей, где будут проходить работы. Основная задача – улучшить пешеходную и транспортную доступность вдоль проспекта.

Специалисты уберут ЛЭП под землю, отремонтируют и расширят тротуары, изменят систему освещения, установят новые павильоны и информационные табло на остановках общественного транспорта и выполнят озеленение. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городблагоустройствовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика