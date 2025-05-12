Открылась часть прогулочных маршрутов фестиваля "Сады и цветы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Часть прогулочных маршрутов открылась в рамках московского фестиваля "Сады и цветы". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Один из самых красивых маршрутов начинается в ботаническом саду на Манежной площади, где можно посмотреть на редкие южные растения и тропический водопад. Затем гости смогут прогуляться вдоль Российской государственной библиотеки, а также по Большому Каменному мосту, Новому Арбату и Бульварному кольцу.

Во время маршрута желающим будут представлены разные ландшафтные композиции, которые отсылают к природным мотивам различных культур и эпох. Например, посетители смогут побывать на Гоголевском бульваре, который украшен в шахматном стиле, в том числе топиарами в виде ферзей и коней.

В рамках другого маршрута гостей приглашают прогуляться по Тверской улице, где от Моховой улицы и до Пушкинской площади обустроены клумбы с яркими цветами и зелеными композициями. Затем всем желающим предложат посмотреть на сад с 10-метровыми южными кипарисами и розарием возле памятника А. С. Пушкину.

Фестиваль проводится также и на центральных пешеходных улицах столицы. Например, в Столешникове переулке установлены арки-фасады, стилизованные под старинные московские особняки. Внутри находятся торговые точки.

Другие маршруты будут постепенно открывать до конца июня. Например, в Камергерском переулке гости смогут прогуляться по саду, где среди ярких керамических кашпо появятся небольшие лимонные деревья. Для полного погружения в атмосферу будут организованы арки, украшенные лимонами.

С июня появится и иной маршрут на Никольской улице, в рамках которого желающие смогут посмотреть на ландшафтные композиции в декоративных кашпо, оформленных в стиле московского барокко. Например, будут представлены растения с пышной листвой и ярким цветом, в том числе березы, шелковицы пендулы, вязы и кустарник бересклет крылатый.

Многоуровневый сад с миниатюрными водопадами на улице Кузнецкий Мост тоже откроется для гостей в июне. Сейчас там высаживают липы с фигурной кроной, которые после подстригут в виде шпалер и крыш для создания эффекта сказочного городка в зелени.

Между тем в рамках фестиваля "Сады и цветы" расцвели в многолюдных местах Москвы зеленые оазисы. Кроме того, на площади у Большого театра появились цветущие яблони, вишни, сирени и розы.

У входа в Московский зоопарк можно увидеть вертикальный оазис, ставший одним из самых впечатляющих проектов 2024 года. Преобразился и вишневый сад в сквере у памятника Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко, основателям Московского Художественного академического театра.

