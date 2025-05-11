В городе расцвели зеленые оазисы фестиваля "Сады и цветы"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Зеленые оазисы расцвели в многолюдных точках Москвы в рамках фестиваля "Сады и цветы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Первые ландшафтные проекты фестиваля "Сады и цветы" заявили о себе в апреле. Такие художественные экспозиции и места для отдыха жители и гости столицы могут найти у Большого театра, Московского зоопарка и на Пушкинской площади. В ближайшее время преобразятся Манежная площадь, площадь Революции и сквер у станции метро "Охотный Ряд".

На площади у Большого театра в 2025 году появились цветущие яблони, вишни, сирени и розы. Подчеркивается, что многоуровневые композиции придают пространству особую динамику и глубину.

Сад с розарием и стройными южными кипарисами высотой до 10 метров создали на площади у памятника А. С. Пушкину. Отмечается, что именно эти деревья не только придают пространству атмосферу южного курорта, но и приносят пользу, очищая воздух.

У входа в Московский зоопарк появился вертикальный оазис, ставший одним из самых впечатляющих проектов 2024 года. Стена, которая превратилась в живую карту лесов, собрана из барвинок, традесканций, пилей, плектрантуса, создающих текстурную насыщенность и иллюзию лесной глубины.

Преобразился и вишневый сад в сквере у памятника Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко, основателям Московского Художественного академического театра.

Главной площадкой фестиваля "Сады и цветы" по традиции стала Манежная площадь. Там создадут ландшафтный парк с тропическими и южными растениями, лаунж-зонами, галереей с торговыми павильонами, восьмиметровым водопадом и прудом с живыми карпами. На площади Революции, расположенной рядом, появятся кованые перголы в винтажном стиле, а также скамейки и картинная галерея под открытым небом.

Впервые фестиваль "Сады и цветы" прошел в 2024 году в рамках проекта "Лето в Москве". В городе появились свыше 50 традиционных выставочных садов и более 650 цветочных объектов.

Арт-объекты фестиваля "Сады и цветы" украсили Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Например, на Арбате высадили 80 тысяч ярких цветов. На Новом Арбате над аллеями из фотиний появились алые ленты. Еще эту улицу украсил праздничный сад с инсталляцией "Пламя Победы".

