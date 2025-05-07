Город украсили арт-объекты фестиваля "Сады и цветы", посвященные 80-летию Победы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столицу украсили арт-объекты ландшафтного фестиваля "Сады и цветы" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На Арбате высадили 80 тысяч ярких цветов. На Новом Арбате над аллеями из фотиний появились алые ленты. Еще эту улицу украсит праздничный сад с инсталляцией "Пламя Победы". Этот образ собран из 50 тысяч ярких гвоздик. Языки пламени из красных, алых и огненно-рыжих цветов напоминают первый Вечный огонь, зажженный в 1957 году на Марсовом поле в Ленинграде.

Кроме того, на Тверской улице клумбы закрыли красными панелями, а около лип высадили 80 тысяч алых гвоздик. Согласно легенде, солдаты, возвращавшиеся с войны, прикрепляли к форме в честь павших товарищей именно эти цветы.

Также на Дорогомиловской Заставе около памятника "Москва – город-герой" появился цветник из алых пеларгоний и бордовых колеусов. Отмечается, что полотно из этих растений является символом не только утраты, но и непокоренной силы духа советского народа.

Глицинии в конструкциях, дополненные мультимедийными экранами, украсили лестницу Российской государственной библиотеки. На экранах показывают кадры с журавлями.

Символическое "Небо Победы" из 30 тысяч алых гвоздик появилось над Никольской улицей.

Благодаря ландшафтному фестивалю в Москве благоустраивают десятки авторских садов, зеленые маршруты, водные и декоративные композиции. Также в центре столицы создаются выставочные сады с арт-объектами и флористическими инсталляциями.

Всего в городе в течение теплого сезона появятся примерно 70 цветочных площадок. Для оформления используются свыше 500 тысяч растений, добавили на портале.

Ко Дню Победы в московских музеях и выставочных залах пройдут около 150 событий. Посетить выставки, лекции, кинопоказы, мастер-классы и другие акции можно будет на 56 площадках.

Например, 7 мая мероприятие "Вахта памяти" в честь истории Центральной женской снайперской школы состоится в музее-усадьбе "Кусково". Там можно будет почтить память героев, возложив цветы к мемориальной доске.