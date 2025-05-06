Коммунальную технику Москвы украсили к празднованию Дня Победы

Фото: комплекс городского хозяйства

Ко Дню Победы коммунальную технику Москвы оформили в тематическом стиле. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, праздничное оформление получили более 19 тысяч единиц транспорта. В это число входят дорожно-ремонтная техника, поливомоечные и вакуумные подметально-уборочные машины, тротуароуборочная техника, автомобили аварийных бригад, аварийно-спасательные машины и автогидроподъемники.

Бирюков уточнил, что на транспорте появились тематические праздничные наклейки. Также специалисты комплекса городского хозяйства украсили 80 поливомоечных машин праздничными световыми элементами, включающими надпись "С Днем Победы!", пятиконечную красную звезду с изображением монумента "Родина-мать зовет!" и надпись "80 Победа!"

Празднично украшенные машины можно увидеть на центральных улицах Москвы, включая Моховую, Тверскую, Ленинградское шоссе, проспекты Мира и Вернадского, а также на МКАД и других ключевых магистралях.

"Украсили Москву в честь праздника декоративными элементами и праздничными плакатами, на въездах в город установили тематические декоративные конструкции "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях – флаговые композиции. Традиционно украсили флагами столичные мосты", – поделился Бирюков.

Вместе с тем он отметил, что одно из самых масштабных украшений появилось на Лубянской площади – ансамбль из флагов и 11-метровая "Звезда Победы". Аналогичные конструкции поставили у главного входа в парк Горького и на площади Дорогомиловская Застава.

Ранее сообщалось, что около 150 событий пройдут в московских музеях и выставочных залах ко Дню Победы. Посетить выставки, лекции, кинопоказы, мастер-классы и другие акции можно будет на 56 площадках.

Например, 7 мая мероприятие "Вахта памяти" в честь истории Центральной женской снайперской школы состоится в музее-усадьбе "Кусково". С 15:00 можно будет почтить память героев, возложив цветы к мемориальной доске.