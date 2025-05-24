На Ходынском поле в Москве стартовал фестиваль домашних питомцев "Лапки"

На Ходынском поле стартовал фестиваль "Лапки". Он посвящен домашним питомцам и продлится все выходные. Гостей ждут концерты звезд, встречи с блогерами, лекции от ветеринаров и зоопсихологов, а также мастер-классы по дрессировке и советам по путешествиям с животными.

На фестивале можно пройти экспресс-обследование питомца и познакомиться с животными из приютов. По словам организаторов, участвуют десятки фондов, в том числе те, кто занимается пристройством животных. Для гостей работают фотозоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.