Депутат Нилов: студентам из небогатых семей могут поднять стипендию до уровня МРОТ

В России студентам из небогатых семей, которые живут в общежитиях вдали от родителей, могут поднять стипендию до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Нилов напомнил, что предыдущая версия документа об увеличении стипендии была отклонена, так как отдельные вузы уже начали начислять своим учащимся стипендии на уровне прожиточного минимума.

Новый вариант законопроекта предлагает оказать финансовую поддержку тем категориям студентов, которые сильнее всего нуждаются в выплатах. Ожидается, что под законопроект могут подпасть студенты с достойной успеваемостью без иного источника официального дохода и которые проживают в общежитии.

"Это будет работать в ситуации, когда студент приехал из другого региона, поступил, живет в общежитии, все время тратит на учебу и живет благодаря тем средствам, которые направляют родители. Понятно, что в этом случае маленькая стипендия погоды не делает. Должен быть найден новый подход поддержки студентов, которые показывают хорошую успеваемость, но не имеют дополнительного дохода", – уточнил парламентарий.

Депутат указал, что на дополнительные средства учащиеся смогут не только оплатить свою учебу или проживание, но и приобрести продукты и товары первой необходимости. Таким образом, мера поможет всем студентам, чьим приоритетом является обучение, без необходимости поиска еще одного источника доходов.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается запуск страхового полиса, который бы гарантировал оплату обучения ребенка в вузе. Данная мера сможет покрывать как первый год обучения, так и весь период учебы. Параметры страховки будут зависеть от условий конкретных компаний. Главная особенность инициативы заключается в том, что страховщик будет обязан оплатить обучение даже в том случае, если у клиента недостаточно собственных накоплений.

