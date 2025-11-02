Минпросвещения расширит целевой прием в педвузы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпросвещения России планирует расширить целевой прием в педагогические вузы страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава ведомства Сергей Кравцов назвал целевое обучение действенным и перспективным инструментом подготовки кадров для российской системы образования. Он указал, что в данный момент программы целевого обучения успешно реализуются в каждом российском педвузе.

Министр пояснил, что министерство ставит перед собой задачу развивать это направление, поскольку целевой прием позволяет готовить специалистов нужных квалификаций по направлениям, в которых сохраняется потребность.

По его словам, в рамках приемной кампании 2026 года целевому обучению уделят отдельное внимание. В нем Минпросвещения видит один из ключевых механизмов решения кадрового вопроса.

Кравцов отметил, что система целевого обучения доказала свою эффективность и имеет несколько преимуществ. Подготовка педагогов ведется именно для тех территорий, где в них больше всего нуждаются.

Также целевики зачастую получают дополнительные меры поддержки от региона-заказчика. Например, повышенную стипендию или помощь с проживанием. По завершению целевого обучения выпускники могут рассчитывать на гарантированное рабочее место в конкретном учебном заведении.

Кравцов выразил уверенность, что расширение и укрепление института целевого обучения приведет к обеспечению каждой российской школы квалифицированными и мотивированными сотрудниками.

Ранее Владимир Путин назвал распределение студентов медвузов после завершения обучения одним из вариантов решения кадровой проблемы в стране. Вместе с тем он подчеркнул сложность реформы зарплаты в соцсфере. По его мнению, необходимо найти баланс, чтобы не отставать и не торопиться.