Рейд "Нетрезвый водитель" пройдет в Москве 21–23 февраля

Фото: ТАСС/Олег Елков

Профилактический рейд "Нетрезвый водитель" пройдет в Москве с 21 по 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Горожан призвали не оставаться в стороне при проблеме нетрезвого вождения и сообщать о водителях, чье поведение на дороге вызывает опасения.

В ведомстве подчеркнули, что готовы оперативно реагировать на такие сигналы. Также инспекторы напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения часто приводит к трагедиям.

Ранее сообщалось, что число ДТП по вине водителей коммерческих автобусов снизилось в Москве на 37%. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, поездки на таком транспорте стали безопаснее благодаря переходу на госконтракты.