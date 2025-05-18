18 мая, 14:50Происшествия
Две сумки с частями тела мужчины найдены на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Расчлененное тело мужчины нашли в сумках на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Как уточнили в ведомстве, в ночь на 18 мая вблизи жилого дома на улице Заповедной была обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины. Позже на территории парковой зоны Яуза была найдена вторая сумка, в которой также находились фрагменты тела потерпевшего.
"В результате проверочных мероприятий удалось установить личность злоумышленника. Им оказался знакомый потерпевшего 1989 года рождения", – говорится в сообщении.
В настоящий момент мужчина задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.
Предварительно, приезжий убил своего пожилого знакомого в Тимирязевском районе столицы из-за корыстных побуждений.
"Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело убитого и отвез сумку с останками в другой район Москвы, после чего принял решение на время уехать", – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве 7-летней девочки. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили у лесополосы в Бердянске. В центральный аппарат ведомства направят доклад о ходе следствия.
До этого жители города Серова нашли голову женщины около коллективных садов. Погибшей оказалась жительница Нижнего Тагила 1982 года рождения, которая ранее числилась пропавшей без вести.