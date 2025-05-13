Москвича будут судить за убийство 20-летней давности

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Столичная прокуратура передала в суд дело против мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном более 20 лет назад. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Согласно версии следствия, вечером 13 октября 2003 года обвиняемый на почве неприязни поссорился с соседом своей сестры по коммунальной квартире.

Находясь возле одного из домов на Каширском шоссе, фигурант нанес оппоненту не менее пяти ударов ножом в область груди и шеи, после чего избил его руками и ногами. В результате пострадавший скончался на месте от ранения в сердце.

В настоящее время, как уточнили в прокуратуре, материалы дела находятся в Симоновском районном суде, где их будут рассматривать по существу.

Ранее суд в Тольятти приговорил 43-летнего мужчину к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за убийство подруги и ее 80-летней матери, совершенное 20 лет назад.

Установлено, что инцидент произошел 7 января 2003 года. После убийства подсудимый пытался ограбить квартиру, однако не нашел ничего ценного и скрылся. Убитых нашли в тот же день соседи.

