Следователи завели уголовное дело по факту убийства 7-летней девочки в Бердянске

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 7-летней девочки, чье тело с признаками насильственной смерти обнаружили у лесополосы в Бердянске. Об этом сообщили в телеграм-канале СК России.

По предварительной информации, 16 мая ребенок играл во дворе с другими детьми. Когда девочка не вернулась домой, начались поиски, и 17 мая ее нашли мертвой.

В центральный аппарат ведомства направят доклад о ходе следствия. На место выехали криминалисты главного управления и эксперты из Донецка, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в водоеме на севере Москвы нашли тело человека с признаками насильственной смерти. Следователи начали расследование. Вместе с тем назначена судмедэкспертиза.

До этого жители города Серова нашли голову женщины около коллективных садов. Погибшей оказалась жительница Нижнего Тагила 1982 года рождения, которая ранее числилась пропавшей без вести.