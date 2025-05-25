Из-за сильной жары, которая установилась в Москве на этой неделе, столичные спасатели усилили контроль безопасности на водоемах. Для этого в городе работают 25 поисково-спасательных станций. Каждый день на патрулирование выходят 70 специалистов, но в жару их число вырастает до 100.

Под особым наблюдением – Москва-река, Строгинская пойма, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и городские пруды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.