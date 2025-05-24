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24 мая, 09:30

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В "Коломенском" начался второй этап благоустройства

В "Коломенском" начался второй этап благоустройства

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Музей-заповедник "Коломенское", одно из самых популярных мест отдыха москвичей, ждет масштабное обновление. Здесь стартовал второй этап работ по благоустройству. Вдоль набережной до пересечения с рекой Жужей появится новая прогулочная зона.

У станции метро "Кленовый бульвар" оборудуют спортивный кластер – там можно будет играть в шахматы, футбол, бадминтон и стритбол. В Казанском яблоневом саду установят арт-объекты и разобьют цветники. Также обновят "Соколиный двор" и "Аллею любви".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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