В "Коломенском" начался второй этап благоустройства

Музей-заповедник "Коломенское", одно из самых популярных мест отдыха москвичей, ждет масштабное обновление. Здесь стартовал второй этап работ по благоустройству. Вдоль набережной до пересечения с рекой Жужей появится новая прогулочная зона.

У станции метро "Кленовый бульвар" оборудуют спортивный кластер – там можно будет играть в шахматы, футбол, бадминтон и стритбол. В Казанском яблоневом саду установят арт-объекты и разобьют цветники. Также обновят "Соколиный двор" и "Аллею любви".

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