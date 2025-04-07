"Московский патруль": пистолет Макарова и 8 патронов найдены у водителя на западе Москвы

На западе Москвы сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с пистолетом Макарова и 8 патронами. Мужчину остановили в районе 55-го километра МКАД для проверки документов.

В отношении 49-летнего водителя возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов. Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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