07 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": пистолет Макарова и 8 патронов найдены у водителя на западе Москвы
На западе Москвы сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с пистолетом Макарова и 8 патронами. Мужчину остановили в районе 55-го километра МКАД для проверки документов.
В отношении 49-летнего водителя возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов. Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Подробнее – в программе "Московский патруль".