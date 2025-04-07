Новости регионов: в Бурятии зафиксировано сразу 13 очагов лесных пожаров

В Бурятии зафиксировано сразу 13 лесных пожаров общей площадью 370 гектаров. Самая сложная ситуация – в Еравнинском районе, где из-за дыма упала видимость на трассах. С огнем борются более 100 человек.

На Кубани на побережье Черного моря обнаружили новое загрязнение – следом за мазутом берег покрыли выбросы пальмового масла. Загрязнение зафиксировано в Анапе и Темрюкском районе на участке длиной около 10 километров. Специалисты взяли пробы, проверку проводит природоохранная прокуратура.

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