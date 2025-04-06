Восточную Сибирь накрыл ураган с порывами ветра до 30 м/с

Сильный ураган обрушился на Восточную Сибирь. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Стихия валит деревья, срывает крыши и усиливает природные пожары. В Иркутской области в одном из поселков огонь уничтожил 17 жилых домов и школу.

Без электричества остались сотни населенных пунктов. Из-за пыльной бури на трассах – почти нулевая видимость. По прогнозам синоптиков, в ряде районов Сибири ураган сохранится и 6 апреля.

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