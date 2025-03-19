Сотрудники МЧС спасли со льда 26 рыбаков в Ярославской области

Сотрудники МЧС спасли со льда 26 рыбаков возле деревни Свингино в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Рыбаков унесло на 25 метров от берега, их пришлось эвакуировать на двух суднах на воздушной подушке. В спасательной операции участвовали 17 сотрудников и 7 единиц техники ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате трещины в ледовом поле Волги порядка 20 рыбаков оказались на отколовшейся льдине. На тот момент рыбаки находились в 20 метрах от берега.

На Сахалине в конце февраля сотрудники МЧС также эвакуировали с дрейфующей льдины порядка 200 рыбаков. Тогда расстояние от берега в районе села Лесного до местоположения рыбаков составляло 700 метров. Для их эвакуации привлекали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".