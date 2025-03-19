Около 20 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Ярославской области

Фото: 76.mchs.gov.ru

В Ярославской области на отколовшейся льдине оказались порядка 20 рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в результате трещины в ледовом поле Волги в районе населенного пункта Свингино. Рыбаки находятся в 20 метрах от берега.

"По состоянию на 12:00 двумя суднами на воздушной подушке эвакуированы 13 человек", – говорится в сообщении.

На Сахалине в конце февраля сотрудники МЧС эвакуировали со льдины порядка 200 рыбаков. Тогда отколовшаяся льдина начала дрейфовать в Охотском море, расстояние от берега в районе села Лесного до местоположения рыбаков составляло 700 метров.

Для эвакуации людей привлекали спасателей, вертолет Ми-8, а также судно на воздушной подушке "Хивус".