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23 мая, 19:30

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Стартовал IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта

Стартовал IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта

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Начал работу IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта. Мероприятие организовано Кремлевской школой верховой езды совместно с департаментом спорта Москвы.

В этом году соревнования проходят на территории конно-спортивного клуба "Битца", принимавшего Олимпиаду 1980 года. В первый день фестиваля состоялись заезды по конкуру – как среди детей, так и взрослых. Участники преодолевали маршруты с барьерами до 120 сантиметров.

В течение пяти дней зрителей ждут соревнования по выездке, джигитовке и хобби-хорсингу. Всего участие в фестивале принимают более 400 спортсменов из 17 регионов России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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