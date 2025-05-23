Стартовал IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта

Начал работу IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта. Мероприятие организовано Кремлевской школой верховой езды совместно с департаментом спорта Москвы.

В этом году соревнования проходят на территории конно-спортивного клуба "Битца", принимавшего Олимпиаду 1980 года. В первый день фестиваля состоялись заезды по конкуру – как среди детей, так и взрослых. Участники преодолевали маршруты с барьерами до 120 сантиметров.

В течение пяти дней зрителей ждут соревнования по выездке, джигитовке и хобби-хорсингу. Всего участие в фестивале принимают более 400 спортсменов из 17 регионов России.

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