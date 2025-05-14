СК возбудил дело о покушении на убийство актера Евгения Леонова-Гладышева

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Следователи из Санкт-Петербурга завели уголовное дело из-за покушения на убийство народного артиста России Евгения Леонова-Гладышева, передает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел 16 августа 2018 года. Тогда актера нашли у станции метро "Парнас" с многочисленными травмами головы. Его оперативно доставили в больницу, где артист получил необходимую помощь.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследуемого дела в ведомстве призвали граждан, ставших очевидцами преступления или располагающих информацией о нем, позвонить по номерам телефонов 570-66-71 или 591-62-64.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал мужчину по подозрению в организации особо тяжких преступлений в 2003 году. По версии обвинения, злоумышленник организовал как минимум четыре преступления, включая покушение на советника Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина и убийство учредителя ООО "Инвестиционная группа "Квалитет-секьюрити" Кирилла Андреева.

До этого апелляционный военный суд утвердил пожизненный срок обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), оставив длительность наказания без изменений.

