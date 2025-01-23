"Коммерсант": суд в Москве арестовал заказчика убийств, совершенных бандой спецназа

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Басманный суд Москвы арестовал Олега Рамазанова, которого подозревают в организации особо тяжких преступлений в 2003 году, совершенных по его заказу бандой спецназовцев. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

По версии обвинения, Рамазанов за вознаграждение организовал как минимум четыре особо тяжких преступления в 2003 году. В частности, в мае того года он заказал покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина. Обвиняемого также считают заказчиком убийства учредителя ООО "Инвестиционная группа "Квалитет-секьюрити" и ЗАО "Финансовый центр "Квалитет" Кирилла Андреева.

Помимо этого, Рамазанова подозревают в причастии к подрыву предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова в собственном автомобиле на Каширском шоссе, а также в убийстве его земляка Магомеда Гаджиева.

Следователи полагают, что исполнителями указанных преступлений были участники банды спецназовцев, в которую входили сотрудники различных правоохранительных структур. Всего преступления инкриминируются 11 фигурантам. Часть силовиков уже признала свою вину, раскрыв тайники с оружием и боеприпасами.

Представители Рамазанова подтвердили изданию информацию о его аресте. Защита уже обжаловала это решение в Мосгорсуде.

Ранее апелляционный военный суд утвердил пожизненный срок обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), оставив срок наказания без изменений.

Кроме того, Дорогомиловский районный суд отправил под арест мужчину, который проходит обвиняемым в деле об убийстве женщины на Кутузовском проспекте Москвы, тело которой нашли в "Запорожце" актера Гоши Куценко.