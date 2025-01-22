Осужденный за покушение на Прилепина попросил суд лишить его гражданства РФ

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Пожизненно осужденный по факту покушения на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков попросил Апелляционный военный суд лишить его российского гражданства, передает РИА Новости со ссылкой на текст апелляционной жалобы обвиняемого.

В ходе заседания судья огласила жалобу Пермякова, где было указано, что осужденный получил гражданство в 2023 году. Однако он просит прекратить его, так как не считает себя гражданином России.

Покушения на Прилепина и сотрудника батальона "Оплот" Росгвардии Александра Шубина произошло в начале мая 2023 года. В результате подрыва автомобиля Шубин погиб, а писатель получил ранения.

После ЧП правоохранители задержали основного фигуранта дела – Пермякова. По данным следствия, злоумышленник был завербован еще в 2018 году. Осужденный приехал в РФ по украинскому паспорту, где установил слежку за Прилепиным, а затем разместил взрывчатку по маршруту следования автомобиля. Пермяков признался, что за убийство писателя ему обещали 20 тысяч долларов.

В сентябре 2024 года Пермяков полностью признал свою вину. Его приговорили к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима. В январе 2025 года суд утвердил пожизненный срок Пермякову.