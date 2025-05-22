Свыше 300 жителей Лосиноостровского района переезжают в новый дом по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 300 жителей двух старых домов на Изумрудной улице Лосиноостровского района приступили к переселению в новостройку по программе реновации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, новый дом на Изумрудной улице стал девятым, переданным под заселение по программе реновации в этом районе.

"На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Там участникам программы реновации помогут на всех этапах переезда. Всего в Лосиноостровском районе предстоит расселить 68 старых домов, новое жилье получат более 12 тысяч москвичей", – добавил Ефимов.

В районе новостройки также расположены парк и пруд "Торфянка", школы, детские сады и прочие учреждения. Как отметил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в доме предусмотрена 161 квартира с готовой улучшенной отделкой.

"Их общая площадь превышает девять тысяч квадратных метров. Пять квартир оборудованы для проживания маломобильных горожан с ограниченными возможностями здоровья", – сказал Овчинский, подчеркнув, что в подъезде сквозной проход.

Также там оборудованы комнаты для консьержей и колясочные, а на первом нежилом этаже откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. На придомовой территории установлены объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что для удобства переселения горожане, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут воспользоваться суперсервисом "Переезд по программе реновации".

Ранее новый жилой комплекс построили и в столичном районе Царицыно по программе реновации. Его общая площадь составляет свыше 28 тысяч квадратных метров. ЖК состоит из пяти секций и находится на Ереванской улице.

Новостройка рассчитана на 253 квартиры. В подъездах оборудованы помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов. Для жильцов также сделали пешеходные дорожки, высадили деревья и кустарники, установили фонари и камеры видеонаблюдения.