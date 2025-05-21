Более 1,7 тыс семей переехали в новые дома по программе реновации на востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала текущего года более 1 700 семей на востоке Москвы переехали в новые дома по программе реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Северном Измайлове новоселье отпраздновали более 500 семей, а в Перове – свыше 400. В районах Соколиная Гора и Гольяново в новые квартиры переехали более 300 и 200 семей соответственно", – сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что всего в новостройки с начала 2025 года переехали около 4 800 семей со всей Москвы. Для более комфортного переезда столичные власти предоставляют услуги грузчиков и грузовой автомобиль. Их можно заказать на портале mos.ru в суперсервисе "Переезд по программе реновации".

"Из 1 700 переехавших на востоке семей почти 75% – свыше 1 300 – воспользовались сервисом "Помощь в переезде", – добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Заявки на переезд оставили около 400 семей из Северного Измайлова, порядка 350 – в Перове, а также 200 и 160 – в районах Соколиная Гора и Гольяново. Все необходимые инструкции по переезду можно найти в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на mos.ru.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столице в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства новых домов. Это позволит возвести 2,7 миллиона квадратных метров нового жилья и расселить 542 старых дома.

Таким образом, отмечал градоначальник, программа реновации устаревшего жилья включает 5 176 домов, в которых проживает порядка миллиона москвичей, 801 стартовую площадку, 5,8 миллиона "квадратов" готового жилья и 10,5 миллиона "квадратов" жилья в процессе стройки и проектирования.

