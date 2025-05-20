Пожар произошел в районе станции Моссельмаш на МЦД-3. По словам очевидцев, издалека видно столб густого черного дыма. Также сообщается, что в районе ощущается сильный запах гари. По некоторым данным, горит мусор в заброшенном здании. В МЧС информацию пока не комментируют.

Тем временем на трассе М-1 в Подмосковье взорвался автомобиль "Ламборгини". Водитель спорткара на большой скорости врезался в отбойник. Машина загорелась, а потом произошел взрыв аккумулятора, посыпались искры. Осколки пластиковых деталей автомобиля разлетелись на несколько полос. Что с водителем, пока неизвестно.

Последствия еще одной серьезной аварии устраняют и в районе Чертаново. В Кировоградском проезде столкнулись два автомобиля – кроссовер и фургон. В результате обе машины вынесло на тротуар. Легковушка влетела в столб, а фургон едва не разбил автобусную остановку. Пока известно об одном пострадавшем – это пассажирка из "Киа". По предварительным данным, у нее ушиб головы.

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