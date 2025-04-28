В Орехово-Зуеве завели дело после отравления ребенка вейпом

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В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту отравления ребенка парами электронной сигареты, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Уточняется, что в Орехово-Зуеве, по информации СМИ, 28 апреля 10-месячный ребенок вдохнул электронную сигарету, после чего у него начались кашель и судороги.

"Родители незамедлительно обратились в больницу, где врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что жизни и здоровью несовершеннолетнему ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сочи умер подросток от отравления неизвестным веществом. На месте происшествия нашли баллончик для портативной газовой горелки.

Сообщается, что по факту гибели школьника возбуждено уголовное дело. Также правоохранители дадут оценку работе образовательных учреждений и торговых точек, которые реализуют опасные газосодержащие товары детям.