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13 мая, 07:30

Происшествия

Новости регионов: огонь подошел вплотную к трассам в Амурской области

Новости регионов: огонь подошел вплотную к трассам в Амурской области

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Лесные пожары подошли к автомобильным трассам в Амурской области. Очевидцы засняли огонь вдоль дороги из Благовещенска в Свободный. Там отмечается самая сложная обстановка – машины едут практически сквозь пламя.

Тем временем в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. С 13 мая жителям республики полностью запрещено посещать леса. Известно, что все пожары в регионе в этом сезоне – более 170 – вызваны действиями человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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