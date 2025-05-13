Новости регионов: огонь подошел вплотную к трассам в Амурской области

Лесные пожары подошли к автомобильным трассам в Амурской области. Очевидцы засняли огонь вдоль дороги из Благовещенска в Свободный. Там отмечается самая сложная обстановка – машины едут практически сквозь пламя.

Тем временем в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. С 13 мая жителям республики полностью запрещено посещать леса. Известно, что все пожары в регионе в этом сезоне – более 170 – вызваны действиями человека.

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