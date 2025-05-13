13 мая, 07:30Происшествия
Новости регионов: огонь подошел вплотную к трассам в Амурской области
Лесные пожары подошли к автомобильным трассам в Амурской области. Очевидцы засняли огонь вдоль дороги из Благовещенска в Свободный. Там отмечается самая сложная обстановка – машины едут практически сквозь пламя.
Тем временем в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. С 13 мая жителям республики полностью запрещено посещать леса. Известно, что все пожары в регионе в этом сезоне – более 170 – вызваны действиями человека.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.