Экс-начальник ГИБДД Ставрополья Сафонов обжалует приговор в виде 20 лет колонии

Фото: ТАСС/Халимат Эбзеева

Бывший начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, получивший 20 лет колонии строгого режима, готовится обжаловать судебное решение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление обвиняемого.

Суд также назначил ему штраф в размере 100 миллионов рублей и лишил специального звания полковника полиции. Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении многомиллионных взяток и превышении полномочий. Всего в деле насчитывается более 100 правонарушений, однако свою вину фигурант не признает.

Сафонова и нескольких его подчиненных задержали в конце июля 2021 года. Его обвинили в получении взяток более чем на 19 миллионов рублей.

В ходе обысков выяснилось, что интерьер особняка главы ставропольской ГИБДД украшен золотом. Среди находок –хрустальные люстры, инкрустированная мебель, а также позолоченные унитаз и раковина.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов также рассказал, что у Сафонова нашли 21 объект недвижимости и шесть автомобилей.