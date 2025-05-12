Системы жизнеобеспечения Москвы в майские праздники работали в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные системы жизнеобеспечения обеспечили бесперебойную работу в майские праздники. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

По словам вице-мэра, с 30 апреля по 11 мая включительно на всех предприятиях и в учреждениях городского хозяйства было налажено круглосуточное дежурство. Все системы ЖКХ функционировали стабильно – случаев отключения воды, газа или электроэнергии не зарегистрировано.

Бирюков отметил, что на всех жилых и нежилых объектах был введен особый режим проверок соблюдения пожарной безопасности. К немедленному реагированию подготовили личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов.

Заммэра добавил, что был усилен мониторинг работы коммунальных сетей и объектов энергетического комплекса. Во всех сферах жизнеобеспечения города поддерживается необходимый резерв мощности, обеспечивающий бесперебойное снабжение потребителей.

Коммунальные службы обеспечили усиленную уборку всех городских территорий в праздники, задействовав необходимое количество коммунальной техники и персонала, сказал он.

Ранее в Москве заработал онлайн-сервис с информацией о датах отключения горячей воды для летней профилактики теплосетей. Виджет сам определяет, где находится пользователь, а после предлагает ему ближайшие адреса. После этого он выдает даты проведения работ на сетях теплоснабжения. Отмечается, что максимум горячую воду могут отключить на 10 дней.