07 мая, 13:27Город
Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве начал работать онлайн-сервис с информацией о датах отключения горячей воды для летней профилактики теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "МОЭК".
При переходе по ссылке виджет определит местоположение пользователя и предложит ближайшие адреса. Нужно будет выбрать из представленного списка улицу и номер дома или же внести адрес самому. После этого сервис выдаст даты проведения работ на сетях теплоснабжения.
Кроме того, онлайн-сервис начал работать на mos.ru.
"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки и своевременно их отремонтировать. Это обеспечивает бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Вице-мэр подчеркнул, что максимум воду у горожан могут отключить на 10 дней. Он подчеркнул, что совсем воду не отключать нельзя, так как необходимо проводить плановые проверки.
В свою очередь, замруководителя департамента информационных технологий Москвы Брис Фролов отметил, что с помощью сервиса горожане могут быстро узнать о планируемых профилактических работах. Чтобы узнать даты отключения горячей воды, необходимо указать адрес. В ответ система выдаст данные о сроках проведения работ.
Ранее Сергей Собянин поручил провести подготовку к отопительному сезону в Москве до 1 сентября. В период с мая по август специалистам предстоит подготовить к отопительному сезону более 74 тысяч зданий. Также городские службы проведут тщательные проверки на различных объектах. Особое внимание будет уделено инженерным системам тепло-, газо-, водо- и электроснабжения.