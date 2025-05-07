Сервис проверки графика отключения горячей воды заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начал работать онлайн-сервис с информацией о датах отключения горячей воды для летней профилактики теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "МОЭК".

При переходе по ссылке виджет определит местоположение пользователя и предложит ближайшие адреса. Нужно будет выбрать из представленного списка улицу и номер дома или же внести адрес самому. После этого сервис выдаст даты проведения работ на сетях теплоснабжения.

Кроме того, онлайн-сервис начал работать на mos.ru.

"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки и своевременно их отремонтировать. Это обеспечивает бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр подчеркнул, что максимум воду у горожан могут отключить на 10 дней. Он подчеркнул, что совсем воду не отключать нельзя, так как необходимо проводить плановые проверки.

В свою очередь, замруководителя департамента информационных технологий Москвы Брис Фролов отметил, что с помощью сервиса горожане могут быстро узнать о планируемых профилактических работах. Чтобы узнать даты отключения горячей воды, необходимо указать адрес. В ответ система выдаст данные о сроках проведения работ.

Ранее Сергей Собянин поручил провести подготовку к отопительному сезону в Москве до 1 сентября. В период с мая по август специалистам предстоит подготовить к отопительному сезону более 74 тысяч зданий. Также городские службы проведут тщательные проверки на различных объектах. Особое внимание будет уделено инженерным системам тепло-, газо-, водо- и электроснабжения.