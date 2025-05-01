Собянин поручил провести подготовку к отопительному сезону до 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поручил провести подготовку к отопительному сезону в Москве до 1 сентября, передает портал мэра и правительства столицы.

Соответствующий указ градоначальник дал после прослушивания доклада заммэра Петра Бирюкова о результатах работы комплекса городского хозяйства в осенне-зимний период 2024–2025 годов и задачах на следующий сезон.

Согласно поручению, в период с мая по август специалистам предстоит подготовить к отопительному сезону более 74 тысяч зданий, включая более 34,6 тысячи жилых домов, около 8,6 тысячи социальных объектов и более 30,8 тысячи объектов экономики.

Вместе с тем городские службы проведут тщательные проверки и необходимые ремонтные работы на различных объектах. Особое внимание будет уделено инженерным системам тепло-, газо-, водо- и электроснабжения.

Также по плану к новому отопительному сезону будут подготовлены 13 ТЭЦ, 38 районных тепловых станций, 42 квартальные тепловые станции и 97 малых котельных. В свою очередь на объектах ПАО "Мосэнерго" запланированы ремонтные работы на 10 энергоблоках, 36 паровых турбинах, 23 парогазовых и газотурбинных установках, 46 энергетических и 233 водогрейных котлах.

Кроме того, профилактические работы проведут на 442 сетевых насосах, 58 сетевых подогревателях и бойлерах, 62 электрических генераторах и 77 трансформаторах.

Помимо этого, специалисты "МОЭК" обновят 45 тепловых станций, 91 котельную и 10,8 тысячи тепловых пунктов. Также они отремонтируют и реконструируют 167 километров тепловых сетей.

Ожидается, что гидравлические испытания затронут 18,9 тысячи километров тепловых сетей. При этом часть работ по подготовке к следующему отопительному сезону началась в марте. В частности, проводится опрессовка водоводяных подогревателей, для которой не требуется отключение потребителей.

Также запланирована подготовка около 130 тысяч километров электрических сетей. В рамках этой работы будет проведена реконструкция 252 километров сетей и ремонт 2 120 трансформаторных подстанций.

Более того, в этом году специалисты "Мосводоканала" проведут профилактический осмотр 13,1 тысячи километров водопроводных сетей и около 5 тысяч километров канализационных. Также предстоит отремонтировать 6218 колодцев, 263 пожарных гидранта и подготовить к работе в зимних условиях 399 водоразборных колонок.

Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил создать новые критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков. По его словам, факт того, что отключение отопления зависит от календарных сроков и прочих формальностей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям.