Вице-спикер Чернышов предложил новые критерии отключения отопления в жилых домах

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В России необходимо разработать критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он указал на парадоксальную ситуацию, сложившуюся в последние дни: температура в квартирах москвичей и жителей других регионов РФ составляет 28–30 градусов, тогда как уличная температура фиксируется на уровне 25 градусов тепла. Чернышов подчеркнул, что подобная ситуация требует оперативного решения.

"Мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах", – цитирует депутата РИА Новости.

Чернышов добавил, что многие россияне удивляются контрасту с зимой, когда поступают жалобы на недостаток тепла. Вице-спикер ГД порекомендовал региональным властям проявлять гибкость и оперативность в принятии решений.

Тот факт, что отключение отопления зависит от календарных сроков и прочих формальностей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям, отметил Чернышов.

Парламентарий заключил, что комфорт россиян и рациональное использование энергоресурсов должны быть приоритетами в работе коммунальщиков: люди не должны страдать от жары в своих квартирах, а средства бюджета нельзя тратить на перетоп помещений.

16 апреля отопление в Москве было переведено на минимальные параметры в связи с резким повышением среднесуточных температур воздуха. Вместе с тем некоторые москвичи могут ощущать избыточную температуру, если их квартиры находятся на солнечной стороне здания.

По словам синоптиков, заканчивать отопительный сезон на фоне установившейся летней погоды в Москве пока рано, поскольку в дальнейшем ожидается похолодание. Чтобы завершить отопительный сезон, среднесуточная температура воздуха должна держаться выше 8 градусов тепла в течение 5 дней подряд, однако апрель – изменчивый месяц, из-за чего нельзя дать таких гарантий.