Юрист Адамс: горячую воду в случае аварии могут отключить максимум на 24 часа

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Горячую воду из-за аварии на тупиковой магистрали могут отключить максимум на 24 часа. Об этом заявил юрист Давид Адамс, сообщает News.ru.

При этом, подчеркнул он, внеплановое отключение горячей воды может продлиться не дольше четырех часов.

"Юридически допустимая продолжительность внепланового отсутствия горячей воды составляет восемь часов в месяц суммарно и четыре часа – единовременно", – пояснил Адамс.

Он также добавил, что в случае летних профилактических отключений действует рекомендованный, но не обязательный срок – до 14 дней. В Госдуме рассматривалась инициатива о закреплении этого ограничения на федеральном уровне.

По словам Адамса, целью инициативы было недопущение ситуаций, когда жители некоторых регионов оставались без горячей воды на весь летний период. Кроме того, иногда поставки прекращают под видом ремонта, однако на самом деле это делается для экономии ресурсов, заключил юрист.

Ранее сообщалось, что в домах Москвы в рамках капитального ремонта заменят около 3,9 тысячи систем отопления. Больше всего таких систем обновят в ЦАО (1 228), САО (640) и ВАО (342).

В рамках капремонта будут заменены основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения, изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, радиаторы и конвекторы.