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Новости

12 мая, 07:30

Происшествия

Новости регионов: в Чечне загорелся трехзвездочный отель на берегу озера

Новости регионов: в Чечне загорелся трехзвездочный отель на берегу озера

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В Чечне загорелся крупный трехзвездочный отель на берегу озера. Пожар на одном из крупнейших высокогорных курортов Северного Кавказа попал на видео проезжающего мимо водителя. Яркое зарево видно за километры. Информация о пострадавших уточняется.

Лесные пожары в Забайкалье стремительно разрастаются и вплотную подходят к окрестностям Читы. В пригороде выгорела целая улица, в нескольких поселках объявлена эвакуация. Регион затянут дымом. По данным МЧС, огонь охватил почти 400 гектаров. В тушении задействованы более 1,5 тысячи спасателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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