Режим ЧС введен в Ростовской области из-за состояния посевов

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области из-за состояния посевов, влияние на которые оказали весенние заморозки. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности губернатора субъекта Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Он подписал распоряжение о вводе мер в связи с тем, что сельскохозяйственная сфера региона пострадала от неблагоприятных погодных условий.

Режим ЧС начал действовать с 18:00 по московскому времени в понедельник, 19 мая.

Ранее в Воронежской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в агропромышленном секторе в связи с ущербом от заморозков, прошедших в конце апреля и начале мая. Муниципальные власти обязаны до 30 мая передать в Минсельхоз региона полные данные о финансовых последствиях непогоды.

Неблагоприятные погодные условия в мае привели к гибели чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, сообщали в Минсельхозе России. В ведомстве уточнили, что показатели текущего года меньше прошлогодних, когда погибло более миллиона гектаров посевов.