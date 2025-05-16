В Воронежской области введен режим ЧС из-за заморозков

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В Воронежской области введен режим ЧС регионального уровня в агропромышленном секторе в связи с ущербом от заморозков, прошедших в конце апреля и начале мая. Информация об этом следует из указа губернатора региона Александра Гусева.

Муниципальные власти обязаны до 30 мая передать в Минсельхоз региона полные данные о финансовых последствиях заморозков, говорится в документе.

Заморозки наблюдались на территории всего региона с 27 по 29 апреля, а также 3 мая. На пониженных участках минимальные температуры воздуха и почвы достигали до минус 8–10 градусов.

Ранее сообщалось, что непогода в мае привела к гибели чуть больше 100 тысяч гектаров посевов. По словам министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, показатели текущего года меньше прошлогодних, когда погибло более миллиона гектаров посевов.

Она отметила, что черноземные регионы тоже пострадали. Лут подчеркнула, что пришлось пересеять практически все.