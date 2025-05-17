Житель Одинцово избил любовницу обухом топора и попал под уголовное дело

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Одинцово, который избил любовницу обухом топора. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел 24 апреля 2025 года в доме, расположенном на территории ПСК "Трехгорка-5". В ходе конфликта мужчина нанес любовнице несколько ударов обухом топора, в результате чего она получила перелом кисти, а также множественные ушибы и ранения конечностей.

После этого подозреваемый добровольно явился к следователю и признался в содеянном. Отмечается, что он раскаялся в том, что сделал.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, опросили потерпевшую, подозреваемого и свидетелей, организовали очные ставки и проверку показаний. Также было найдено и изъято орудие преступления. Вместе с тем запрошены медицинские документы из больницы.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В настоящее время расследование продолжается. Следствие планирует просить суд заключить подозреваемого под стражу, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Домодедово следователи задержали 47-летнего мужчину, который задушил свою супругу. Трагедия произошла 8 мая. Причиной стал бытовой конфликт.

На допросе мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".