В Домодедове следователи задержали мужчину, который задушил свою супругу

Фото: Москва 24/Антон Великжани

В Домодедове следователи задержали 47-летнего мужчину, который задушил свою супругу. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Согласно материалам следствия, 8 мая этого года между супругами произошел бытовой конфликт, в результате которого мужчина избил, а после задушил свою жену.

На допросе мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Кроме того, назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Истре женщина из ревности переехала своего возлюбленного на машине. Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами. Кроме того, ему частично ампутировали правую конечность. Возбуждено уголовное дело.