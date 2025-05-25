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25 мая, 17:15

Мэр Москвы

Собянин анонсировал продолжение благоустройства в районах Нагорный и Нагатино-Садовники

Собянин анонсировал продолжение благоустройства в районах Нагорный и Нагатино-Садовники

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В районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне продолжится комплексное благоустройство. Как рассказал Сергей Собянин, у станции метро "Нахимовский проспект" появится современный скейт-парк, а на Черноморском бульваре высадят живую изгородь и обустроят рокарий. Также обновят и спортивную инфрастуктуру.

Продолжатся работы у Изютинского пруда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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