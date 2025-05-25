Собянин анонсировал продолжение благоустройства в районах Нагорный и Нагатино-Садовники

В районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне продолжится комплексное благоустройство. Как рассказал Сергей Собянин, у станции метро "Нахимовский проспект" появится современный скейт-парк, а на Черноморском бульваре высадят живую изгородь и обустроят рокарий. Также обновят и спортивную инфрастуктуру.

Продолжатся работы у Изютинского пруда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.