"Мой район. Место встречи": Алексеевский

Пройтись по Миллионному мосту или попить воды из единственного в Москве фонтанчика, ставшего символом Парижа, подняться в "Космос", просто войдя в лифт, или узнать, какой из русских царей подарил свое имя району, и как студенты-ювелиры продолжают традиции "русского Фаберже" Павла Овчинникова – все это можно сделать в Алексеевском районе Москвы.

В этом выпуске актриса театра и кино Елена Захарова поделится своими воспоминаниями о счастливых днях детства в этом районе. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".