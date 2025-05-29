Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Алексеевский

"Мой район. Место встречи": Алексеевский

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Пройтись по Миллионному мосту или попить воды из единственного в Москве фонтанчика, ставшего символом Парижа, подняться в "Космос", просто войдя в лифт, или узнать, какой из русских царей подарил свое имя району, и как студенты-ювелиры продолжают традиции "русского Фаберже" Павла Овчинникова – все это можно сделать в Алексеевском районе Москвы.

В этом выпуске актриса театра и кино Елена Захарова поделится своими воспоминаниями о счастливых днях детства в этом районе. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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