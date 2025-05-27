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27 мая, 07:50

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"Мой район. Место встречи": Сокол

"Мой район. Место встречи": Сокол

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Сокол – район, расположенный в Северном административном округе Москвы. Сквозь него проходит важная транспортная артерия города – Ленинградский проспект, который, благодаря развязкам, плавно перетекает в Ленинградское и Волоколамское шоссе. Несмотря на шумные дороги, в районе есть место и отдыху от городской суеты. Здесь расположен знаменитый поселок художников – узкие, почти деревенские улицы с рядами малоэтажных домов, а также уютный квартал сталинок на Новопесчаной улице. Их отличительная черта – бриллиантовый руст, которым украшены фасады.

В этом выпуске легендарный кинорежиссер, народная артистка РФ Светлана Дружинина расскажет о жизни в этом районе, вспомнит о том, как ходила в гости к режиссеру Ролану Быкову в поселок художников, и как ее муж, прославленный кинооператор Анатолий Мукасей, однажды упал в речку, протекающую здесь же.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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