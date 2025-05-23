"Мой район. Место встречи": Филевский Парк

Филевский Парк – район на западе Москвы. Когда-то здесь находились деревни, одна из которых вошла в историю: в избе в Филях решалась судьба Москвы во времена нашествия Наполеона Бонапарта. Сегодня район активно развивается – появляются новые кварталы и благоустраиваются улицы.

В выпуске актриса Ольга Машная делится впечатлениями от прогулок по любимым местам и вспоминает роль в фильме "Гардемарины, вперед!", москвовед Виталий Калашников рассказывает об истории района и Совете в Филях. Между тем рок-музыкант Александр Ф. Скляр вспоминает концерты в ДК имени Горбунова.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".