23 мая, 08:00Город
"Мой район. Место встречи": Филевский Парк
Филевский Парк – район на западе Москвы. Когда-то здесь находились деревни, одна из которых вошла в историю: в избе в Филях решалась судьба Москвы во времена нашествия Наполеона Бонапарта. Сегодня район активно развивается – появляются новые кварталы и благоустраиваются улицы.
В выпуске актриса Ольга Машная делится впечатлениями от прогулок по любимым местам и вспоминает роль в фильме "Гардемарины, вперед!", москвовед Виталий Калашников рассказывает об истории района и Совете в Филях. Между тем рок-музыкант Александр Ф. Скляр вспоминает концерты в ДК имени Горбунова.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".