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23 мая, 08:00

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"Мой район. Место встречи": Филевский Парк

"Мой район. Место встречи": Филевский Парк

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Филевский Парк – район на западе Москвы. Когда-то здесь находились деревни, одна из которых вошла в историю: в избе в Филях решалась судьба Москвы во времена нашествия Наполеона Бонапарта. Сегодня район активно развивается – появляются новые кварталы и благоустраиваются улицы.

В выпуске актриса Ольга Машная делится впечатлениями от прогулок по любимым местам и вспоминает роль в фильме "Гардемарины, вперед!", москвовед Виталий Калашников рассказывает об истории района и Совете в Филях. Между тем рок-музыкант Александр Ф. Скляр вспоминает концерты в ДК имени Горбунова.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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