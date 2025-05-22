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22 мая, 15:15

Общество

Синоптик опроверг информацию об аномальном жарком лете в Москве

Синоптик опроверг информацию об аномальном жарком лете в Москве

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Температура воздуха в Москве в конце мая соответствует климатическим нормам июня, поэтому в интернете появилась информация о том, что предстоящее лето будет аномально знойным. Однако ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец эти данные опроверг.

По его словам, летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается всего на 1–2 градуса теплее нормы, а также вероятен дефицит осадков примерно на 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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