Синоптик опроверг информацию об аномальном жарком лете в Москве

Температура воздуха в Москве в конце мая соответствует климатическим нормам июня, поэтому в интернете появилась информация о том, что предстоящее лето будет аномально знойным. Однако ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец эти данные опроверг.

По его словам, летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается всего на 1–2 градуса теплее нормы, а также вероятен дефицит осадков примерно на 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.