Синоптик Позднякова: град встречается в последних числах мая из-за разницы в температуре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Град в конце мая связан с разницей температур на поверхности и в верхних слоях атмосферы, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В среду, 21 мая, в Москве местами прошел дождь, а жители Коммунарки заметили град. Они рассказали, что район затянуло тучами за несколько минут.

По словам Поздняковой, в городе установилась погода с пониженным атмосферным давлением. Кроме того, вторичные фронты принесли осадки. Их зона покрытия невелика, но из-за интенсивного прогрева воздуха до 20 градусов тепла и солнечной энергии местами развилась мощная кучевая облачность.

"А на высоте температура воздуха еще отрицательная. Поэтому те капли дождя, которые за счет конвекции поднимались выше 7–8 километров, застывали и выпадали в виде града", – объяснила Позднякова в беседе с RT.

Такое явление характерно только для мая и встречается локально, подчеркнула метеоролог. Она добавила, что яркое солнце быстро прогревает воздух и почву, но атмосфера еще не успевает нагреться.

"То есть на высоте достаточно холодный воздух. Поэтому эти градовые явления наиболее часто встречаются именно в последних числах мая", – заключила синоптик.

Солнечная погода без осадков наступит в Москве с четверга, 22 мая. В этот день температура поднимется до 23 градусов и будет безопасной для загара.

Однако синоптики рекомендуют ограничить пребывание на солнце в последующие дни из-за риска ожогов. Например, в пятницу, 23 мая, ожидается от 24 до 26 градусов тепла в Москве и до 28 – в области. Небольшое понижение температуры ожидается только с понедельника, 26 мая.

