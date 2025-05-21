Синоптик Вильфанд пообещал москвичам благоприятные условия для загара 22 мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Погода в Москве в четверг, 22 мая, будет безопасна для загара, температура поднимется до плюс 23 градусов, рассказал Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что в последующие дни лучше ограничить время нахождения на солнце, поскольку можно быстро обгореть. По его словам, в пятницу, 23 мая, в Москве ожидается плюс 24–26 градусов, а по Московской области – до плюс 28 градусов.

"Наступил период, когда осадков не ожидается до воскресенья, так как давление начинает повышаться. Температура воздуха будет стремительно расти", – поделился Вильфанд.

Он добавил, что с понедельника, 26 мая, прогнозируется небольшое понижение температуры.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что в Москве с 23 по 25 мая температура воздуха может достигать 27 градусов. При этом существенных осадков не ожидается. По словам Ильина, в столице ночные температуры окажутся в пределах 14–16 градусов.

