Синоптик Вильфанд пообещал москвичам благоприятные условия для загара 22 мая

21 мая, 17:09Общество
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Погода в Москве в четверг, 22 мая, будет безопасна для загара, температура поднимется до плюс 23 градусов, рассказал Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
При этом синоптик отметил, что в последующие дни лучше ограничить время нахождения на солнце, поскольку можно быстро обгореть. По его словам, в пятницу, 23 мая, в Москве ожидается плюс 24–26 градусов, а по Московской области – до плюс 28 градусов.
"Наступил период, когда осадков не ожидается до воскресенья, так как давление начинает повышаться. Температура воздуха будет стремительно расти", – поделился Вильфанд.
Он добавил, что с понедельника, 26 мая, прогнозируется небольшое понижение температуры.
Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что в Москве с 23 по 25 мая температура воздуха может достигать 27 градусов. При этом существенных осадков не ожидается. По словам Ильина, в столице ночные температуры окажутся в пределах 14–16 градусов.
Синоптики спрогнозировали 30-градусную жару в Москве в начале июня