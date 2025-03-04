Мужчина и женщина задержаны за хищение квартиры умершего москвича

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Женщина и мужчина задержаны за хищение квартиры умершего москвича. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

По данным ведомства, в 2023 году двое злоумышленников обманным путем получили свидетельство о смерти собственника квартиры, расположенной на улице Чичерина. Затем они нашли девушку, похожую на единственную наследницу жилья, которая за вознаграждение предоставила нотариусу подложные документы о наследовании.

Сообщница аферистов вступила в наследство. Впоследствии квартира была переоформлена на родственника одного из мошенников, который не знал о преступной схеме, а затем – перепродана. Ущерб, согласно кадастровой стоимости имущества, составил свыше шести миллионов рублей.

В результате правоохранителями был задержан в Красногорске 37-летний ранее судимый мужчина, являвшийся организатором данной схемы, а в Саратовской области – 30-летняя сообщница, сыгравшая дочь умершего владельца квартиры.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленники арестованы. Правоохранители на данный момент занимаются розыском третьего участника преступной схемы, а также проверяют задержанных злоумышленников на причастность к иным преступлениям.

На квартиру наложен арест, уточнили в ведомстве.

Ранее пенсионерка продала две квартиры и лишилась более 43 миллионов рублей. По данным столичной прокуратуры, 58-летняя женщина поверила мужчине, который представился следователем и указал ей на необходимость купить телефон с сим-картой. Потом он предложил ей снять деньги с счета и передать 18 миллионов рублей курьеру аферистов.

После пенсионерка передала еще более 5,4 миллиона рублей, а далее злоумышленники напугали женщину аферистами, которые якобы пытались взять кредит под залог ее квартиры на Тимирязевской улице. Она продала жилье, отдав деньги мошенникам. Аналогичным путем те уговорили ее сделать то же самое с другой недвижимостью на Сиреневом бульваре.

Пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, лишь обнаружив на своем телефоне приложение с доступом к камере, микрофону и другой информации.

