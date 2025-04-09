Более 20 млн рублей отдала пенсионерка мошенникам, продав квартиру и дом в Москве

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В Москве 75-летняя пенсионерка хотела быстро заработать и отдала мошенникам 22 миллиона рублей, продав квартиру и дом. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, женщине позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании и предложил ей хорошую прибавку к пенсии.

"Для этого необходимо было вложиться в ценные бумаги и играть на бирже. Инвестиционный портфель – 2,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Женщине, по данным прокуратуры, обещали гарантированный доход в размере более 5 миллионов рублей за три месяца. Так как наличных у пенсионерки не было, мошенники уговорили ее продать квартиру.

После продажи она передала деньги неизвестным в офисе "Москва-Сити", думая, что пополняет криптокошелек, а еще часть денежных средств отдала курьеру.

Позже злоумышленники убедили москвичку увеличить свой инвестпортфель еще на 2 миллиона рублей. Тогда женщина продала свой дом в Тверской области, а полученные деньги передала аферистам.

Пенсионерка догадалась, что ее обманули только после очередной смены телефонного брокера, добавили в ведомстве.

Также в прокуратуре сообщили, что сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Проверка находится на контроле надзорного ведомства.

Инвестиционная компания никогда не принимает денежные средства на счета сторонних юридических лиц, а также не просит перевести деньги на карту физического лица, напомнили в пресс-службе.

Ранее столичная прокуратура предупредила о новой схеме мошенников, которые начали звонить потенциальным жертвам, говоря о якобы замене кода городских телефонов. На самом деле они выманивают у граждан личные данные и похищают деньги.