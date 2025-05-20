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20 мая, 06:35

Культура

"Моя Москва": Александр Носик. Часть 1

"Моя Москва": Александр Носик. Часть 1

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Детство актера Александра Носика прошло в самых разных уголках столицы. Он родился в Таганском районе, жил на Малой Бронной и Большой Дорогомиловской. Учился в обычной московской школе, а свободное время проводил во дворе – с друзьями, мячом или шайбой.

В этом выпуске на прогулке по району Дорогомилово актер вспомнит любимого учителя труда, расскажет, как впервые попал в отделение милиции, и покажет места, с которыми связаны его самые теплые воспоминания о Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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