"Моя Москва": Александр Носик. Часть 1

Детство актера Александра Носика прошло в самых разных уголках столицы. Он родился в Таганском районе, жил на Малой Бронной и Большой Дорогомиловской. Учился в обычной московской школе, а свободное время проводил во дворе – с друзьями, мячом или шайбой.

В этом выпуске на прогулке по району Дорогомилово актер вспомнит любимого учителя труда, расскажет, как впервые попал в отделение милиции, и покажет места, с которыми связаны его самые теплые воспоминания о Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".